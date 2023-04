Chèque énergie 2023, qui est concerné à Lyon ?

Les premiers chèques énergie 2023 sont envoyés automatiquement à partir de ce vendredi 21 avril pour près de 6 millions de Français.

Le chèque énergie pour l'année 2023 sera versé entre ce vendredi 21 avril et le 30 mai prochain à 5,8 millions de ménages modestes, en raison de la hausse des prix de l'énergie. Selon le gouvernement, il sera adressé automatiquement par courrier aux "20% de ménages, dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC) est inférieur à 11.000 euros en 2021", a indiqué le ministère de la Transition énergétique. Les bénéficiaires n'ont aucune démarche à suivre. Le chèque énergie sera attribué à la dernière adresse indiquée à l'administration fiscale. Le montant pour cette aide financière varie entre 48 et 277 euros, et est utilisable jusqu'au 31 mars 2024.

Environ 71 000 ménages concernés à Lyon

Bon nombre de Lyonnais devaient être concernés par cette aide. Sur 233 587 ménages fiscaux en 2020 1 , environ 71 700 ménages lyonnais avaient un revenu fiscal de référence compris entre 0 et 10 000 euros. Le gouvernement a mis en place un simulateur sur son site pour tester son éligibilité. Une fois reçu et comme son nom l'indique, le chèque énergie servira à payer les factures d'électricité, de gaz, de fioul, ou de bois, à remettre à son fournisseur en énergie.

Selon le calendrier de versement par département, les Rhodaniens bénéficiaires recevront leur chèque entre le 2 et le 5 mai 2023.