Théâtre des Célestins : L’amour vache... avec un chien

Ahouvi nous invite dans l’intimité d’un couple qui se déchire, entouré d’une amie et de leur chien, promu comme un véritable médiateur.

“Mais c’est ça l’amour, tu comprends pas ?! On pète ensemble sous la couette, on fait l’amour follement, je te prépare tes galettes de pommes de terre et tu appelles ma mère quand j’en peux plus. Ça c’est l’amour.”

C’est ainsi que se parlent les deux amants dans Ahouvi (qui signifie “mon amour” en hébreu), la dernière pièce écrite et mise en scène par Yuval Rozman, dont on avait adoré l’humour sardonique de Jewish Hour, programmée par le théâtre de la Croix-Rousse en mai 2023.

Sur un pédalo posé sur le plateau, les deux trentenaires se livrent à une dernière danse avant une – éventuelle – séparation définitive. Avec des rires baignés de larmes, spécialité incontestée du dramaturge israélien actuellement installé en France.

Ahouvi – Du 12 au 21 février aux Célestins