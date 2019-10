Théâtre de la Croix-Rousse à Lyon : une rentrée prodigieuse et proustienne

One man show et duo de comédiens talentueux sont au programme du théâtre de la Croix-Rousse.

La Loi des prodiges (ou la réforme Goutard)

Les exemples de comédiens issus du milieu théâtral qui se lancent dans le one man show humoristique ne sont pas si fréquents. Mais si l’on considère les exemples de Jean-Rémi Chaize, Vincent Dedienne ou Laurent Lafitte, c’est à chaque fois avec succès. François de Brauer est dans cette lignée. À la Croix-Rousse, on l’a vu dans Richard II en 2018, dans le rôle d’Henry Bolingbroke. Il y revient avec un seul-en-scène burlesque et touchant où il campe une vingtaine de personnages. Un tourbillon irrésistible où l’art de l’acteur est porté au plus haut et où, sous le rire, pointe une réflexion sur la place de l’art dans la société. Une performance pour ce jeune comédien humoriste doué pour l’improvisation, repéré et encouragé par Vincent Dedienne et Michel Boujenah.

La Loi des prodiges – Du 2 au 4 octobre au théâtre de la Croix-Rousse

Un instant

Autre événement, la venue à la Croix-Rousse de Jean Bellorini. Ce sera l’occasion de découvrir le travail du nouveau directeur du TNP. Le spectacle qu’il présentera a été salué comme une exceptionnelle réussite. Dans Un instant, il transpose sur scène l’essence d’À la recherche du temps perdu. Avec un formidable duo de comédiens, Hélène Patarot et Camille de La Guillonnière, il fait revivre l’univers de Marcel Proust, son enfance à Combray, ses souvenirs familiaux exprimés avec la délicatesse et la précision qui en ont fait un génie littéraire inégalé. Sur le plateau, les propres souvenirs des comédiens se mélangent avec ceux de l’écrivain.

Un instant – Du 8 au 12 octobre au théâtre de la Croix-Rousse