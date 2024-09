Spectacle gratuit : corps-à-corps dansé au théâtre Astrée

Comme l’an dernier, le théâtre Astrée - Université Lyon 1 lance sa saison en extérieur, qui propose à la fin le spectacle de danse Fluo, troisième création de la compagnie Comme tes pieds ! dirigée par la chorégraphe Annette Labry. !

Explorant un retour à l’essentiel – travail minimaliste du corps brut et contrainte physique –, la pièce cherche un nouveau sens à la relation humaine de manière intense mais aussi avec humour et dérision et sur le mode du jeu.

L’architecture, dessinée au sol par des scotchs fluo collés et savamment agencés, permet à trois femmes d’éprouver la contrainte de l’espace et de mesurer comment les corps se comportent ou réagissent.

Le tout est provoqué par une playlist musicale qui enchaîne des titres phares de groupes des années 1980 (Orchestral Manoeuvres in the Dark, Pixies, The Cure, Billy Idol, Lou Reed, The Cramps, New Order…) et rythme la durée et la variété des défis lancés dans leurs corps-à-corps.

Fluo © Manu Reyboz

Rendez-vous est donné pour cette soirée gratuite, le 17 septembre à 19 h 19 dans le square Évariste-Gallois (au pied du bâtiment Astrée).

Fluo - Annette Labry – Le 17 septembre, amphi de plein air, square Évariste-Gallois, à Villeurbanne (au pied du bâtiment Astrée)

Soirée gratuite sur réservation : www.theatre-astree.univ-lyon1.fr