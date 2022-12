Spectacle de Noël : le cirque Imagine se déchaîne !

Deux spectacles qui vont réjouir autant les grands que les petits sont au programme du cirque Imagine, avec comme il se doit un point d’orgue autour de Noël.

Cirque de Noël est proposé du 17 au 31 décembre (relâche le 25) en après-midi. Acrobaties, numéros de voltige ou humoristiques, jonglages et danses rythment un show haut en couleur mené par vingt artistes internationaux primés dans les plus grands festivals de cirque au monde.

Conçu comme une ode à la poésie, au rire et à l’émerveillement, le spectacle a pour fil conducteur les livres et les histoires qu’ils racontent, les artistes rendent ainsi un hommage à la force des mots dans la féerie de Noël.

Le cirque Imagine accompagne également les familles pendant toutes les vacances scolaires (février et avril 2023 en après-midi aussi) avec Sacré Cirque, un spectacle intergénérationnel et interactif qui les embarque dans le cirque traditionnel version modernisée avec effets sonores et jeux de lumières, prouesses techniques et humour. Tous les ingrédients sont réunis pour les ébahir de numéros drôles et impressionnants se déroulant dans les airs ou avec du jonglage sans oublier les fabuleux tours de magie !

Cirque de Noël et Sacré Cirque. Cirque Imagine, à Vaulx-en-Velin - www.cirqueimagine.com