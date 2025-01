Sandra Stä̈deli à la galerie Regard Sud : la nature, entre ombre et lumière

D’abord réalisatrice de fictions et documentaires, Sandra Stä̈deli se forme par la suite à la photographie et développe un travail autour de l’ombre et la lumière, recherchant ce temps fait d’apparition et de disparition et qu’elle rapproche de la psychanalyse car “la photographie, dit-elle, est à la bordure entre passé et présent, entre le super ciel et le profond, le manifeste et le latent”.

Elle puise pour cela dans la nature, saisissant la lumière qui, dans les matins d’hiver, réveille les arbres mais aussi dans la torpeur diurne de l’été enveloppe les fleurs.

Persona, portrait © Sandra Stä̈deli

Natura Profunda est composée de deux séries où elle explore la nature comme le reflet de nos propres zones d’ombres, faisant émerger sa fragilité et sa beauté, la puissance de ses arbres, explorant l’obscurité comme l’endroit de la perte, du souvenir ou de l’absence.

Natura Profunda - Sandra Stä̈deli – Du 30 janvier au 29 mars à la galerie Regard Sud – regardsud.com