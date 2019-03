Radio Elvis et autres concerts à venir cette semaine à Lyon

Cette semaine, sur les scènes rock et pop lyonnaises on a des lettres, voire on convoque Baudelaire. Ce qui n’empêche en rien la fièvre de monter, surtout quand le thermomètre est belge.

Pop et poèmes : Baudelaire & les Atlas Mountains à Feyzin

À la suite d’une série d’albums qui ont suffi à asseoir ses Atlas Mountains au sommet de la pop française, voici que le Charentais Frànçois Marry s’attaque, comme nombre d’autres avant lui, à l’œuvre florale, et si musicale, de Charles Baudelaire. Il y eut d’abord un album huit titres parsemé d’invitées (Juliette Armanet, Fishbach, Barbara Carlotti…). Voici le spectacle vivant en la médiathèque de Feyzin, ce mardi. Les deux offrant une relecture tout en évanescence du poète.

Frànçois Atlas / Les Fleurs du mal – Mardi 26 mars à 20h à la médiathèque de Feyzin (à 5 minutes de l’Épicerie Moderne)

Les jeunes gens modernes déboulent à l’Épicerie et au Radiant

Au rayon “groupes de rock français amoureux des lettres” ils avaient tous deux fait forte impression, dans des styles à la fois très différents et cousins avec leurs premiers albums respectifs. Menés tous deux par un leader-chanteur-parolier charismatique à l’incroyable verve poétique, Feu ! Chatterton et Radio Elvis ont poussé le mimétisme jusqu’à confirmer cette année les immenses espoirs placés en ces jeunes gens modernes à même de renouveler considérablement le paysage musical pop français sans se reposer sur des lauriers pourtant finement tressés en couronnes par la critique. L’Oiseleur (Feu ! Chatterton) et Ces garçons-là (Radio Elvis) ne demandent qu’à exploser sur scène. Comme un presque fait exprès, ils se suivent de très près à Lyon cette semaine.

Radio Elvis – Mercredi 27 mars à 20h30 à l’Épicerie Moderne, dans le cadre des “Chants de mars” (1re partie : Parka Valentine)

Feu ! Chatterton – Dimanche 31 mars à 19h au Radiant-Bellevue

Les diables rock qui viennent de Belgique font salle comble

On n’a pas attendu la dernière Coupe du monde de football et cette défaite – il faut bien le dire, un peu injuste – contre les Bleus pour affirmer que les Belges étaient des pourvoyeurs de beau jeu. Car cela vaut aussi et surtout en matière musicale où les formations d’outre-Quiévrain en remontrent depuis quinze ans à ce que le monde anglo-saxon a de meilleur, de la même manière que les Diables Rouges Eden Hazard et Kevin De Bruyne affolent les défenses du pays qui inventa le football. Tout comme Girls in Hawaii, Balthazar – dont le nouvel album (Fever), après des parenthèses solo de ses deux leaders, est encore un sacré coup de maître – en est assurément l’une des preuves les plus cinglantes.

Balthazar – Jeudi 28 mars à 20h30 à l’Épicerie Moderne (annoncé COMPLET)

1re partie : Faces on TV