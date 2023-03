One man show : Warren Zavatta en plein Fiasco

Warren Zavatta, le petit-fils d’Achille, est à la fois comédien, musicien, jongleur et acrobate. Mais surtout, dans son nouveau spectacle, intitulé Fiasco (fallait oser !), il mêle numéros de cirque et récit autobiographique.

Et il n’a pas peur de dévoiler les coulisses, pas forcément reluisantes, du soi-disant “merveilleux” univers du cirque dans lequel il a grandi.

Devenu acteur pour fuir la piste et son destin, il repasse le film de sa vie, à plus de cinquante ans. Une vie marquée par “ses blessures et sa folle amertume à l’encontre du monde du cirque”, comme l’explique sa metteuse en scène, Anne Bourgeois.

Totalement hors-norme sur le fond et la forme, il nous saisit aux tripes et à la gorge dans un one man show circassien.

Fiasco – Le 21 mars, au théâtre Théo Argence, Saint-Priest