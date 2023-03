Vaulx-en-Velin : pas de surveillant pour les épreuves anticipées du bac

Vendredi 17 mars, les personnels sensés surveiller les épreuves anticipées du baccalauréat seront en grève dans un lycée de Vaulx-en-Velin.

"Nous avons décidé de ne pas assurer les surveillances prévues les lundi et mardi 20 et 21 mars", annoncent les surveillants dans un communiqué. Opposés au projet de loi contre la réforme des retraites et l'utilisation du 49.3, les personnels de l'enseignement comptent bloquer les épreuves.

Ils organisent une manifestation devant l'établissement Robert Doisneau à Vaulx-en-Velin, à partir de 13h, lundi 21 mars. "Malgré l’opposition de l’opinion publique et des organisations syndicales le gouvernement a décidé de faire passer en force sa réforme des retraites. Dans l’éducation on vit une situation similaire avec des réformes imposées par le haut, sans jamais tenir compte des remontées de ceux et celles qui sont chaque jour sur le terrain" écrivent-ils.

