Musique et cinéma : 3 concerts pour les amateurs de BO

L’hiver c’est la saison des grands et beaux concerts à visée cinématographique et d’obédience grandiose.

Quoi de mieux que ce beau trio de spectacles rendant hommage pour le premier aux classiques de John Williams, l’homme derrière les scores d’Indiana Jones, Star Wars, Jurassic Park, La Liste de Schindler, Harry Potter (on peut s’arrêter là) ? Si l’on préfère Disney (il y a des gens qui chantent ça à tue-tête sous leur douche), alors il y a ce greatest hits en mode symphonique et si l’on est un peu plus barré, et un poil plus connaisseur (comprendre mélomane), alors il ne faut pas louper Le Monde fantastique de Tim Burton (et donc de Danny Elfman, son compositeur fétiche) revisité par les Lyonnais du Quatuor Debussy (qui n’a jamais déçu personne).

The Very Best of John Williams – Le 4 décembre à l’Amphithéâtre 3000

Disney en concert – Le 20 décembre à la halle Tony-Garnier

Le Monde fantastique de Tim Burton - Quatuor Debussy – Le 12 janvier au Radiant-Bellevue