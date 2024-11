PizzaCosy proposera une dégustation gratuite pour l'ouverture de son nouveau restaurant à Francheville.

L'enseigne PizzaCosy va ouvrir un nouveau restaurant à Francheville le mercredi 11 décembre au 38 avenue de la Table de Pierre où elle proposera une dégustation privée pour ses premiers clients.

En s'inscrivant via un formulaire, les Franchevillois pourront déguster gratuitement et en avant-première les recettes de la nouvelle pizzeria. "Tous les bénéfices des ventes additionnelles de la soirée seront reversés à Docteur Clown, une association qui apporte de la joie aux enfants hospitalisés en organisant la venue de clowns à l'hôpital", précise PizzaCosy.

Les Franchevillois pourront déguster des recettes élaborées à partir de Saint-Marcellin IGP. 36 places seront disponibles en intérieur dans ce nouvel établissement qui sera ouvert du dimanche au jeudi de 11 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 21 h 30 et jusqu'à 22 h les vendredis et samedis.