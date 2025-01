Molière sous acide au théâtre de la Croix-Rousse !

Le collectif belge Clinic Orgasm Society met en scène le texte original de George Dandin ou le mari confondu, une comédie satirique sociale grinçante de Molière.

Un paysan chanceux épouse une noble héritière dans l’espoir de s’élever dans la société. Malgré son argent et son mariage à particule, il reste pourtant ce roturier qui fait tache et que la bonne société bourgeoise humilie.

Inspiré par les rapports de domination, le fantasque collectif belge Clinic Orgasm Society met en scène le texte original de Molière, à sa façon particulière et déjantée. Il imagine une version grand-guignolesque portée par quatorze comédiens et musiciens de la troupe et une clique de figurants aux costumes farfelus.

Les mots fusent, drôles et sauvages comme à l’origine. Ça chante, ça danse, ça bouge dans tous les sens. Un trip théâtral flamboyant et jubilatoire ! Molière et Lully sous acide dans un spectacle rock qui secoue les méninges, les oreilles, les zygomatiques et les protagonistes !

George de Molière – Du 28 janvier au 1er février au théâtre de la Croix-Rousse