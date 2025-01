Maison de la danse : Rocío Molina, sublime flamenco !

La Maison de la danse accueille avec trois spectacles une des plus grandes danseuses de flamenco : Rocío Molina.

Conçue comme une étude approfondie autour de la guitare – instrument phare du flamenco –, la Trilogie pour guitares est l’occasion de voir trois spectacles de Rocío Molina, une artiste qui, tout en respectant ses origines, ne cesse de réinventer le langage flamenco qu’elle transcende par la passion et son corps volcanique.

Avec cette trilogie, elle part à la recherche de l’acte créatif originel, l’authenticité du geste flamenco et sa puissance instinctive. Le premier volet Inicio (Uno) est un dialogue avec le maestro Rafael Riqueni et sa guitare où ils communient dans un élan poétique et envoûtant, pour le deuxième Al fondo riela (Lo otro del uno), elle s’entoure de deux guitaristes virtuoses Óscar Lago et Yerai Cortés explorant au cœur d’une scénographie à la fois sombre et lumineuse la dualité de son être mais également celle de la musique, onirique ou radicale.

Le troisième volet Vuelta a Uno qu’elle danse avec Yerai Cortés est un corps-à-corps charnel et musical qui fait émerger des émotions, des jeux chorégraphiques et sonores intenses et explosifs. Ici, le flamenco de Rocío Molina est une fête des sens où la chair et la peau palpitent et où la danse exulte les pulsions les plus folles !

Trilogie pour guitares - Rocío Molina – Inicio (Uno), le 29 janvier ; Al fondo riela (Lo otro del uno), le 30 janvier et Vuelta a Uno, le 31 janvier à la Maison de la danse maisondeladanse.com