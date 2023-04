Maison de la danse : les sifflements du corps de Boris Charmatz

Le danseur et chorégraphe Boris Charmatz revient enfin à Lyon avec Somnole, un solo entièrement sifflé qui explore l’état de somnolence. Une performance à ne pas rater.

Absent plus de vingt ans à la Maison de la danse, le chorégraphe et danseur Boris Charmatz foule enfin son plateau avec Somnole, un solo entièrement sifflé créé en 2020 pendant le confinement.

Artiste parmi les plus brillants de la danse contemporaine, Boris Charmatz n’a jamais cessé de questionner la danse, sa pseudo-vérité, la manière dont elle est enseignée et la place du spectateur, la mettant en perspective sur scène mais aussi dans l’espace public, les musées, au Palais Garnier avec des projets complètement fous, mêlant amateurs et professionnels, avec, pour certains, la présence de 150 danseurs. Pour lui, tout le monde doit pouvoir danser, les gestes de la danse eux sont à réinventer en permanence dans les multiples expériences et les formes nouvelles qu’il imagine.

Directeur, entre 2009 et 2018, du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne qu’il a transformé, par esprit de transgression, en Musée de la danse, il a créé [terrain] en 2019, une structure sans murs ni toit qui lui permet de développer des projets un peu partout, notamment entre la France et l’Allemagne puisqu’il est, depuis septembre 2022, directeur du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch.

Bien qu’éloigné de ses projets où le collectif est puissant, ce solo est dans la continuité de son travail, l’amenant à explorer le mouvement à travers un corps mis dans un état de demi-sommeil, se laissant envahir par des airs de musique classique (Bach, Vivaldi) ou de chansons (My Way, Les Feuilles mortes) qu’il siffle en continu et qui sont des souvenirs d’enfance.

Pour ce retour inespéré, il nous offre une performance rare et très physique dont la danse n’est qu’impulsions, états qui cheminent, inconscience, et où il est lui-même sa bande-son. On le retrouvera en septembre à la Biennale de la danse de Lyon pour un grand événement : une création avec quarante danseurs, les siens et ceux du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch !

Somnole - Boris Charmatz – Le 6 avril, à la Maison de la danse