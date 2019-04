Lyon : une marche en soutiens aux prisonniers syriens organisée le 17 mai

Une manifestation aura lieu le 17 mai prochain à Lyon pour soutenir les “prisonniers d'opinion” syriens.

Le 17 mai prochain, une marche en soutien aux prisonniers d'opinion en Syrie et à leurs familles sera organisée à Lyon entre la Place de la Comédie et la Place Bellecour le 17 mai prochain à partir de 18h. La manifestation est organisée par l'association Alwane avec Amnesty International. “Depuis 2011, des centaines de milliers de détenus d'opinion, citoyens innocents, hommes, femmes et enfants sont victimes, du régime syrien : tortures, condamnations sans jugement, disparitions forcées, liquidations, corps non restitués aux familles restées sans nouvelles depuis plusieurs années parfois”, ont déclaré les associations dans un communiqué.

Selon ces dernières, “rien n'est fait pour obliger le régime à libérer les détenus et à libérer les détenus et à divulguer le sort des disparus. Il fait désormais le choix de rendre publics des décès par centaines, par des mises à jour de registres d'état civil dont les familles de victimes sont discrètement informées, en prétendant qu'ils sont dus à des problèmes de santé, tels que des crises cardiaques”. La manifestation se terminera à 19h30.