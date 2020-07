Lyon : Tout l’monde dehors réadapté, mais maintenu, notre sélection

Le festival s’adapte au contexte sanitaire, tout en offrant, gratuitement, près de quatre-vingt-dix événements à Lyon : des séances de cinéma en petites jauges, des contes, des initiations (de type yoga et bien-être), des petites formes de musiques classiques ou contemporaines, des démonstrations de danse et des séances de théâtre. Tout l’monde dehors investira plusieurs parcs et jardins de la ville chaque semaine, du 11 juillet au 30 août.

• Bisons Ravis

Noëlle et Joël, spécialistes autoproclamés de l’œuvre de Boris Vian, se lancent un grand défi : remporter l’édition “spéciale 100 ans de l“EurosiVian”. Après un entraînement intensif de plusieurs mois sous la houlette de leur coach Daniel, ils ont concocté un programme physique, fantaisiste et détonant qui répondra, ils l’espèrent, aux exigences drastiques du jury. En l’occurrence vous !

Le 16 juillet au parc Popy

• Soirée best of Kino Lyon

Kino Lyon, laboratoire de création cinématographique, lance chaque mois des concours de courts métrages de moins de trois minutes. L’association vous dévoile à l’occasion de cette soirée spéciale une sélection d’une quinzaine de ses meilleurs films.

Le 30 juillet au parc de Gerland

• Renaissance à la Carte

Un jeu de société musical concocté par l’ensemble Boréales où les règles sont parfois décalées… Mais où tout est fait pour découvrir simplement la musique jouée à la Renaissance. Les chansons s’enchaînent avec la complicité du public.

Le 11 août au parc de la Tête d’Or

• Cyrano BIS

Neuf acteurs ont appris tout le texte de Cyrano par cœur et font tirer leurs rôles au sort par le public. Le chef-d’œuvre de Rostand, ludique à souhait, permet au collectif BIS de travailler ensemble, dans un joyeux désordre improvisé et surprenant.

Les 13 et 14 août au parc Sisley et au parc du Clos Layat (quatre représentations)

• Apprenez le Wutao !

Le Wutao est un art corporel contemporain global créé en France en 2000. Il se pratique debout, assis, au sol et se décline en douze mouvements primordiaux, accessibles à tous et toutes. Pratiquer le Wutao, c’est onduler, respirer et expérimenter l’écologie corporelle.

Du 13 juillet au 24 août au parc Kaplan et au parc Chazière

• Sganarelle ou le cocu imaginaire

Comédie en un acte et en vers de Molière, Sganarelle ou le cocu imaginaire nous plonge dans un univers loufoque au moyen d’un quiproquo aussi complexe qu’improbable. Les comédiens de la compagnie La Nuée y interprètent une galerie de personnages hauts en couleur.

Le 29 août au parc Sisley

