En raison des manifestations des Gilets jaunes de ce samedi, le spectacle We Can Be Heroes n'aura pas lieu Place Carnot.

Le TNG (théâtre nouvelle génération) vient d'annoncer dans un communiqué que We Can Be Heroes, initialement annoncé Place Carnot, aura finalement lieu sur le parvis du TNG-Vaise (23 Rue de Bourgogne, 69009 Lyon) à 14h et 17h. Un changement de dernière minute demandé par la préfecture du Rhône en raison des manifestations des Gilets jaunes prévues ce samedi 14 septembre.

We Can Be Heroes propose de devenir le héros d'un spectacle, “just for one day” grâce à la compagnie Groupenfonction, lors d'un “air concert” en place publique. Entonnez vos morceaux préférés et autres tubes intersidéraux de la pop music tel l’artiste que vous avez toujours rêvé d’être, pour un concert inattendu, une percée rock et insolite au milieu du flux de la rue.