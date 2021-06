Lyon : Rencontre-dédicace avec Edouard Philippe et Gilles Boyer le 15 juin

Une rencontre avec l'ancien Premier Ministre Edouard Philippe et son conseiller Gilles Boyer est prévue le 15 juin prochain à Lyon pour une discussion suivie d'une dédicace de leur dernier livre, Impressions et lignes claires.

La rencontre, organisée par Decitre dans le respect des règles sanitaires, est prévue mardi 15 juin de 18h à 20h30 au Palais de la Mutualité, près de l'arrêt de métro Guillotière. Elle débutera par une discussion de 30 minutes sur le livre, et se poursuivra, de 18h30 à 20h30, par une séance de dédicaces.

Rencontre exceptionnelle avec @EPhilippe_LH et @GillesBoyer le mardi 15 juin au Palais de la Mutualité à Lyon, en partenariat avec les @editionsLattes ! Pas de stress, vous serez à l'heure pour le match 🙂.

Gratuit, sur réservation : https://t.co/0UvzFjPLm1 pic.twitter.com/JfBhUKAmmb — Decitre (@Decitre) June 2, 2021

Impressions et lignes claires, paru le 7 avril dernier chez JC Lattès retrace les 1 145 jours à Matignon de l'ancien Premier Ministre et de son conseiller Gilles Boyer, ce dernier, député européen depuis 2019. Le livre connait un vaste succès en librairie et se classe parmi les meilleures ventes depuis sa sortie.

L’événement est gratuit et l'inscription peut se faire dès à présent en ligne.