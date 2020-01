Lyon : rencontre avec Didier Eribon au théâtre des Célestins

Le sociologue Didier Eribon est à Lyon ce vendredi pour une conversation autour de son essai autobiographique Retour à Reims, dont s’est emparé le metteur en scène Thomas Ostermeier. Le spectacle est présenté aux Célestins à partir de jeudi.

Véritable phénomène d’édition paru en 2009, Retour à Reims est un texte très personnel, qui raconte comment, en retournant dans sa ville natale à la mort de son père, Didier Eribon se replonge dans son passé et ses origines sociales. Cet essai questionne, à travers son propre parcours d’intellectuel issu d’un milieu ouvrier, les mécaniques des déterminismes sociaux : système scolaire, perpétuation des classes sociales, exclusion… Plus qu’un simple récit autobiographique, il livre une analyse sociologique et politique, pointant notamment la responsabilité de la gauche française dans le basculement du vote ouvrier vers le Front national.

De ces réflexions sur les éléments qui constituent une identité sociale, mais aussi personnelle, Thomas Ostermeier propose un spectacle quasi documentaire. Sur les traces de Didier Eribon, effectuant le même voyage de Paris à Reims, le metteur en scène allemand a réalisé des images qui accompagnent le texte, porté sur le plateau par la comédienne Irène Jacob.

Retour à Reims – Du 16 au 25 janvier au théâtre des Célestins

Conversation avec Didier Eribon – Vendredi 17 janvier à 18h au théâtre des Célestins – Entrée libre