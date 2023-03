Lyon : ouverture de la billetterie des Nuits de Fourvière 2023 ce mercredi 

Toujours très attendue, l’ouverture de la billetterie des Nuits de Fourvière se déroulera ce mercredi 15 mars à midi. Comme chaque année, il faut s’attendre à une forte affluence.

Pour sa dernière édition à la tête des Nuits de Fourvière, le directeur Dominique Delorme a dévoilé la semaine dernière une programmation éclectique, allant de la danse, au théâtre ou encore au cirque, sans oublier la musique. Sur la scène du théâtre antique vous pourrez retrouver The Black Keys, Queens of the Stone Age, Bernard Lavilliers, Zazie, The Blaze, Jeanne Added, Avishai Cohen et les locaux de l’étape Pomme et Benjamin Biolay, deux habitués.

La billetterie pour assister aux spectacles et concerts ouvre ce mercredi 15 mars à midi. Comme chaque année, il ne faudra sans doute pas traîner, la billetterie en ligne du festival étant souvent prise d’assaut.

Billetterie physique délocalisée

Vous avez aussi la possibilité de vous rendre directement au guichet du festival. Habituellement installé sur la place Bellecour, il sera délocalisé ce mercredi au théâtre antique, 6 rue de l'Antiquaille dans le 5e arrondissement, en raison de la manifestation contre la réforme des retraites prévue aujourd’hui en presqu’île.

