Lyon : l’été commence le 4 juin aux Subsistances

Cirque, danse… Du 4 au 16 juin, les Subs et UtoPistes nous proposent spectacles et ateliers pour commencer l’été en beauté.

Lorsque les Subsistances organisent un des ces événements festifs et conviviaux dont l’équipe a le secret, c’est une pléthore de propositions pour les spectateurs à la recherche de découvertes artistiques surprenantes. Et, comme toujours aux Subs, les troupes qui prennent leurs quartiers d’été en bord de Saône mélangent les disciplines (danse, acrobatie, musique, arts plastiques…). Avec cette fois une dominante notable des arts circassiens. Nous vous présentons ici quelques idées tirées d’un programme d’autant plus riche que le festival d’été des Subsistances se mélange avec une autre manifestation, UtoPistes, chapeautée par Mathurin Bolze.

Noir M1

Dans cette création, l’artiste franco-suisse Mélissa Von Vépy, trapéziste et autrice, rend hommage, une fois n’est pas coutume, à “ceux de l’ombre”, les auteurs, metteurs en scène, éclairagistes, compositeurs, techniciens…

Du mardi 4 au jeudi 6 juin à 20h

Entraînement sauvage #2

Artistes de cirque professionnels, étudiants et pratiquants amateurs installés dans la métropole lyonnaise proposent sur l’esplanade des Subsistances une séance d’entraînement publique gratuite. Une initiative commune des Subsistances et du festival UtoPistes afin de rappeler le besoin d’un espace de travail adapté et accessible quotidiennement. Qui manque cruellement à notre métropole.

Mercredi 5 juin de 16h à 18h

Contes immoraux 1 / Maison Mère

Seule sur scène, Phia Ménard, artiste transsexuel réputé souvent croisé aux Subsistances, édifie une maison en carton. C’est sans compter sur le nuage noir et la pluie diluvienne qui ne tarde pas à s’abattre. Une métaphore de notre Europe menacée ?

Mardi 11, jeudi 13 et samedi 15 juin à 19h30

NB : Phia Ménard animera le 14 juin un atelier ouvert aux adultes et adolescents.i

Brut

Présenté par le groupe Nuits (Astrid Mayer et Raphaël Billet) sur la même esplanade (mais aussi le 11 juin place de la Nation à Vaulx-en-Velin et le 13 à l’école Jean-Zay à Gorge-de-Loup) et gratuit, Brut s’annonce comme une performance monumentale : la construction en direct d’un édifice géant tout en bois brut.

Vendredi 14 juin à 10h et dimanche 16 à 14h et 17h

Instante + Acte II – “K”

Avec un seul billet vous accéderez à deux spectacles : Instante qui permet à l’Argentin Juan Ignacio Tula de poursuivre son exploration de la roue Cyr (un cercle d’acier propice aux performances entre danse et acrobatie) et Acte II – “K”, un spectacle au cours duquel Karim Messaoudi et ses compagnons de Kurz Davor enchaînent les prouesses sur un sol rebondissant.

Samedi 15 juin à 21h et dimanche 16 à 18h

Chill’n’Child Day

Belle façon de clôturer le festival, ouvert aux familles, ce dimanche propose des cours de yoga parents-enfants, des plateaux “mini-pousses” d’initiation au cirque et à la danse, des ateliers manuels pour petits et grands, un manège à propulsion parentale, un espace pour les bébés, des “Monstro-jeux”, des food-trucks, un pique-nique partagé à l’ombre des tilleuls…

Dimanche 16 juin de 10h à 18h

[Article publié dans Lyon Capitale n° 789 – Juin 2019]