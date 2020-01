Lyon : Jean Lacornerie quitte le théâtre de la Croix-Rousse

Le directeur du théâtre de la Croix-Rousse, Jean Lacornerie, qui avait succédé à Philippe Faure en 2010, a annoncé son départ. Il quittera le théâtre en décembre.

La nouvelle ayant fuité ici et là, Jean Lacornerie a tenu à officialiser l’annonce de son départ du théâtre de la Croix-Rousse, fin décembre 2020, par un communiqué envoyé aux rédactions. En revanche, il préfère attendre que ses projets futurs se concrétisent avant d’en faire part. Mais, nous a-t-il dit, “il y a de grandes chances pour que ce soit à Lyon…”

“Cette annonce devrait permettre aux partenaires publics du théâtre (Ville de Lyon, État, Région, Métropole) d’organiser une succession”, écrit le théâtre dans son communiqué. Nul doute que Jean Lacornerie aura son mot à dire sur son ou sa successeur(e), dans l’optique de conserver “la dynamique du projet et de la programmation qu’il a su mener avec l’équipe du théâtre”. En attendant le lancement en mai prochain de la saison 2020-2021, qu’il signera avec Anne Meillon, sa récente création musicale The Pajama Game est actuellement en tournée en France et toute la distribution sera en direct du Carreau du Temple à Paris, ce dimanche 26 janvier à 13h, pour l’émission de Laurent Valière 42e rue sur France Musique.

Auparavant directeur du théâtre de la Renaissance à Oullins, Jean Lacornerie avait pris la succession de Philippe Faure en 2010, après le décès de ce dernier. Il a su ouvrir la programmation aux formes musicales qu’il apprécie, tout en assumant une fidélité à la forte personnalité de son prédécesseur. La directrice adjointe, Anne Meillon, fine programmatrice, quittera aussi le théâtre, un peu plus tôt, en juillet, pour prendre sa retraite.