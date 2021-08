Lyon : dernier week-end pour profiter de deux expositions au musée des Confluences

Les expositions "Makay, un refuge en terre malgache" et "Une Afrique en couleurs" se terminent ce week-end au musée des Confluences (Lyon 2). Il vous reste donc deux jours pour profiter de ces œuvres.

Le musée des Confluences sera ouvert ce week-end de 10h30 à 18h30 comme chaque jour sauf le lundi. Cela tombe bien car il s'agit des dernières heures pour profiter des expositions "Makay, un refuge en terre malgache" et "Une Afrique en couleurs" qui se terminent le dimanche 22 août.

Découvrir le massif du Makay

La première vous permet de découvrir le massif du Makay, situé au sud‐ouest de Madagascar. Ses vallées sont devenues un refuge qui a permis à des groupes d'animaux et de végétaux de se différencier au point d'engendrer de nouvelles espèces. Vous serez plongé en immersion dans ce labyrinthe géologique.

L'exposition africaine vous fait découvrir des masques et des statuettes peints de couleurs vives et aux textiles multicolores. Le prix des billets est à retrouver ici. A noter que pour les plus de 18 ans, il est nécessaire de justifier d'un pass sanitaire valide.

