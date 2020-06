Lyon : de nouvelles dates pour l'expo Picasso au Musée des Beaux-Arts

Décalée à cause de l'épidémie de coronavirus COVID-19, l'exposition Picasso au Musée des Beaux-Arts de Lyon a de nouvelles dates.

L'exposition Picasso - Baigneuses et Baigneurs devait se tenir du 18 mars au 13 juillet, mais l'épidémie et le confinement en ont décidé autrement. Grâce à la générosité des préteurs, elle est reportée du 15 juillet au 3 janvier 2021, une période plus longue qui permettra à plus de monde d'en profiter dans un contexte marqué par le déconfinement.

Quant au Musée des Beaux-Arts il rouvrira dès le 22 juin.