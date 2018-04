Les technologies qui vont changer le cinéma

Si la 3D n’a pas réussi à convaincre, les multiplexes parient aujourd’hui sur des technologies censées nous offrir une expérience sensitive totale ou presque pour nous attacher à nos sièges (mobiles).

4DX et D-Box

Le cinéma comme un manège ! Au point que parfois on en ressort comme d’un tour dans une machine à laver. À Vaise, la D-Box et ses sièges sur vérins permettent de ressentir tous les mouvements et vibrations des films. La 4DX, qui devrait arriver prochainement à Lyon, est une évolution avec “plusieurs effets sensoriels” supplémentaires comme le vent, la pluie, l’orage, le brouillard, la neige, la fumée, les odeurs et la lumière. Tout est synchronisé avec l’image, pour une expérience si immersive qu’elle est accompagnée par quelques consignes de sécurité. Comme un manège à sensations fortes, la 4DX est déconseillée aux cardiaques, mais aussi aux vêtements délicats qui “doivent être protégés contre le vent, l’eau, les bulles et forts parfums”.