Art contemporain : 4 expos à découvrir en février

L’exposition forte de ce mois est celle de la galerie Regard Sud qui accueille, avec Décalcomanie d’émulsion, le Marocain Ibn El Farouk. Photographe sans appareil, à l’opposé de la pratique documentaire, il crée des objets visuels déconstruisant la matière des couches qui composent la pellicule argentique, jouant de la lumière tel un peintre, pour provoquer des chocs visuels et mentaux qui nous interpellent sur la subjectivité de la réalité (jusqu’au 18 mars).

La galerie NörKa présente L’heure-frontière, la première exposition solo de Siouzie Albiach. Basée à Lyon, formée à l’École de la photographie d’Arles, elle développe un travail au croisement de la photo et de l’édition. Ses œuvres sont des paysages inspirés d’errances sur des territoires inconnus d’où surgissent, entre ombres et lumières, des personnages énigmatiques jusqu’à la disparition des corps, laissant la place aux souvenirs et à l’imaginaire (jusqu’au 18 février).

Les Archives municipales de Lyon célèbrent le centenaire de la Scuola Mosaicisti del Friuli, une école de mosaïstes établie à Frioul en Italie ayant formé de nombreux artistes venus à Lyon pour réaliser des mosaïques sur nos bâtiments et lieux publics (jusqu’au 8 avril).

Hervé Bréhier, Sans-titre

À la galerie BF15, on découvre les étonnantes sculptures minimalistes que Hervé Bréhier crée en associant différents matériaux – pierres issues de ruines, matériaux de chantier, bouteilles de gaz, portes de bois, tubes de cuivre, béton – à un répertoire d’actions simples comme tracer, couper, fendre, enduire, enrouler, adosser… Il sonde ainsi les émotions provoquées par la rencontre de ces objets scrupuleusement mis en scène, nous interrogeant sur leur fonction, leur esthétique et leur matière (Point d’affleurement du 3 février au 25 mars).

