Le manga Naruto débarque à Lyon dans un an ! 

Le 11 décembre 2022, le manga Naruto sera interprété par 50 musiciens et les meilleurs moments seront projetés sur grand écran.

C’est un événement pour lequel il faudra être patient. Dans un an, le spectacle musical autour du manga japonais Naruto passera à Lyon. Des places sont encore disponibles. Pour un cadeau de Noël ?

Rendez-vous est pris dans un an, le dimanche 11 décembre 2022 à 14h à l’amphithéâtre de Lyon. Ce jour-là, la cité internationale accueillera la Naruto symphonic experience, à l'occasion des 20 ans du manga du même nom. Ce spectacle, pour petits et grands enfants, retrace l’histoire du jeune apprenti Ninja à travers une mise en scène musicale et visuelle exceptionnelle.

Revivez les meilleurs moments

Sur scène, 50 musiciens reprendront en direct tous les plus grands airs de cet animé japonais, adapté du manga écrit et dessiné par Masashi Kishimoto.

Dans le même temps, un écran géant projettera un montage inédit des moments forts des 220 premiers épisodes de l’animé en version originale sous-titré française (VOSTFR). Le tout durera deux heures. Fans de la première heure du manga et/ou de l’animé, il est tant de mettre à jour vos listes de Noël !

Où trouver les places ?

Il reste encore des places dans les trois catégories de prix : 39€, 49 € et 59€ (Fnac, Arachnée concerts, France billet, Info concert, Leclerc spectacle, See tickets). La veille, le samedi 10 décembre, le même concert se produira au zénith de Clermont-Ferrand. Réservation PMR : 04 73 62 79 00