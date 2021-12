Lyon : une manifestation anti-pass attendue aux Brotteaux

Un cortège est attendu aux Brotteaux, ce samedi 11 décembre après-midi, pour manifester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale.

Ce samedi 11 décembre à 14h, une manifestation anti pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire partira des Brotteaux pour rejoindre la place Maréchal-Lyautey. Ce défilé, déclaré en préfecture, est conduit par le collectif citoyen "Lyon pour la liberté".

Contre le vaccin

Les participants à ce cortège manifestent, notamment, "pour le respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme, pour refuser toutes les formes de discriminations". Ils estiment que le pass sanitaire est un "pass vaccinal déguisé, discriminatoire et injustifié, qui crée une société d'apartheid inadmissible". Les organisateurs ne se revendiquent pas "anti-vax" mais dénoncent "les nombreux effets secondaires/mortels de ces "vaccins" Covid-19". Pour le collectif, l’obligation vaccinale est un non-sens dans la mesure où le vaccin n’empêche ni la transmission ni la contraction du virus. C’est pourquoi ils manifestent également contre la vaccination pour les enfants contre le Covid-19. "Nous manifestons pour rappeler que les mesures prises par les gouvernants - en France et dans le monde - sont des mesures politiques et non sanitaires. Elles ne sont absolument pas justifiées par la situation sanitaire actuelle, tout comme les couvre-feux, confinements, masques obligatoires, protocoles sanitaires absurdes, etc.", revendique Lyon pour la liberté.

Une manifestation pacifique

Cette manifestation se veut sans clivage partisan, citoyenne, pacifique et non-violente, ouverte aux familles. D’autres revendications seront proclamées comme le soutien aux travailleurs dont les salaires ont été suspendus ou le soutien aux soignants par des moyens pour les hôpitaux.