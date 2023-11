"Le Lac des cygnes", un ballet intemporel

Créé en 1877 au théâtre Bolchoï à Moscou, Le Lac des cygnes est l’un des plus célèbres ballets, le premier dont la musique fut créée par un compositeur symphonique Piotr Ilitch Tchaïkovski et chorégraphié par le célèbre Marius Petipa.

Régulièrement programmé dans la région avec des compagnies différentes, les Lyonnais pourront le découvrir interprété par l’International Classical Ballet of Ukraine et ses trente-deux danseurs que dirigent Glazshneyder Andrey et Starostina Iryna.

Conte de fées intemporel de lutte entre le bien et le mal, il est l’incarnation du ballet classique avec une chorégraphie majestueuse où éclôt l’un des plus beaux et exigeants rôles pour une soliste étoile, à la fois cygne blanc et cygne noir.

Le Lac des cygnes - International Classical Ballet of Ukraine – Les 28 novembre, 19 décembre et 20 mars 2024 à la Bourse du Travail