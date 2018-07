La Rentrée des auteurs aura lieu le 10 septembre à Villeurbanne

Si le programme de la rentrée 2018 des auteurs d’Auvergne-Rhône-Alpes est en cours d’élaboration, plusieurs auteurs ont d’ores et déjà confirmé leur présence.

Le 10 septembre prochain à Villeurbanne aura lieu le 1er acte de la Rentrée des auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes. L'occasion pour les libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations littéraires, documentalistes, enseignants et médiateurs, de découvrir les écrivains de la rentrée littéraire, ainsi que les nouveautés des auteurs jeunesse, mais aussi de prendre contact avec les auteurs pour organiser rencontres et signatures. Organisé au TNP ce premier événement se déroulera en deux temps. Les écrivains de la rentrée littéraire présenteront leurs ouvrages à partir de 9h et les auteurs et illustrateurs jeunesse échangeront sur leurs créations à partir de 13h30.

De nombreux écrivains, auteurs et illustrateurs jeunesse ont déjà répondu présents :

Lilian Auzas, Anita (Hippocampe éditions)

Yves Bichet, Trois enfants du tumulte (Mercure de France)

Sophie Divry, Trois fois la fin du monde (Noir sur Blanc)

Carole Fives, Tenir jusqu’à l’aube (L'arbalète/Gallimard)

Philippe Fusaro, Nous étions beaux la nuit (La Fosse aux Ours)

Patrick Gain, Terres fauves (Le mot et le reste)

François Médeline, Tuer Jupiter (La manufacture des livres)

Arthur Nesnidal, La Purge (Julliard)

Marion Achard, Trop de chefs, pas assez d’indiens (Actes Sud)

Antonin Atger, Interfeel (Pocket jeunesse)

Isabelle Damotte, C’est bien trop long à raconter (Motus)

Jérémy Fischer, Les contes du petit duc (Magnani) Elsa Fouquier, Le Toboggan (Marcel et Joachim) Myriam Gallot, Ma gorille et moi (Syros) Marion Janin, L’enfant errant (L'Atelier du poisson soluble) Laure Monloubou, Le cadeau (Éditions Amaterra) Fleur Oury, Bonjour printemps (Le Seuil) Delphine Perret, Une super histoire de cow-boy (Les fourmis rouges) Julie Ricossé, Le Moulin à paroles (Balivernes) Marine Rivoal , À moi ! (Éditions du Rouergue)

Ce rendez-vous est suivi d'une rentrée "littérature" le jeudi 4 octobre 2018 à Clermont-Ferrand et d'une rencontre "jeunesse" le jeudi 22 novembre 2018 à Bourgoin-Jallieu.

Programme et informations pratiques

9h-9h30 : Accueil

9h30-12h : Rentrée littéraire

12h : Déjeuner libre

13h30-15h30 : Rentrée des auteurs et illustrateurs jeunesse

15h30-16h : Échanges avec les auteurs autour de leurs livres

Théâtre National Populaire (TNP), 8 Place du Dr Lazare Goujon, 69100, Villeurbanne

Inscriptions ici !