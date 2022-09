Le célèbre auteur sera à la librairie Passages ce mercredi 21 septembre et à la librairie Vivement jeudi 22 septembre.

C'est à l'occasion de la sortie de V13, son récit du procès des attentats du 13 novembre, qu'Emmanuel Carrère vient à la rencontre des lecteurs lyonnais cette semaine. En écrivain et journaliste, l'auteur de Limonov, Yoga ou D'autres vies que la mienne rend compte dans ce livre salué par la critique, des neuf mois au cours desquels, du 2 septembre 2021 au 7 juillet 2022, il a chroniqué pour le magazine L'Obs ce procès historique et hors normes aux 20 accusés, 330 avocats et 1775 parties civiles.

Emmanuel Carrère sera pour l'occasion à la librairie Passages dans le 2e arrondissement ce mercredi 21 septembre à 19 heures, puis jeudi matin à 9h à la librairie Vivement dimanche dans le 4e arrondissement, pour un petit-déjeuner et une séance de dédicaces. L'entrée est libre, dans la limite des places disponibles !