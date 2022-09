Drôme : un exercice de sécurité civile de grande ampleur contre le terrorisme

Jeudi 22 septembre, un exercice de sécurité civile aura lieu sur une zone située entre les communes de Montjoyer et Réauville, dans la Drôme.

Toute la journée du jeudi 22 septembre, se déroulera, sur une zone située entre les communes de Montjoyer et de Réauville, un exercice de sécurité civile de grande ampleur. Cette simulation est organisée par la préfecture de la Drôme, les services et les partenaires tels que la gendarmerie, la police nationale, le SDIS, le parquet, la police judiciaire, etc...

La route départementale 550 coupée

C’est le préfet de département, à la demande des forces de sécurités, qui activera le plan "NOVI-acte de terrorisme" qui vise à "la sécurisation des sites concernés", à prendre "des mesures immédiates et coordonnées des services d'urgence" et pour "préserver les éléments permettant la conduite de l’enquête judiciaire sur le lieu concerné" ainsi qu'organiser "les différentes chaînes de commandement, à savoir l'ordre dans lequel les différentes autorités décident des mesures à prendre".

Avec cette simulation, le procédé prévu par le plan "NOVI-acte de terrorisme" pourra être testé en temps et conditions réelles. Cela permettra d'éprouver la coordination inter-services nécessaire face à un accident de ce genre.

Les participants à l’exercice, notamment les pompiers et forces de l’ordre, pourront être visibles lors de leurs déplacements dans le périmètre concerné. "Des allers-retours fréquents et importants seront potentiellement visibles depuis les communes de Grignan, de Réauville et de Montjoyer, dans une moindre mesure sur Montélimar", explique la préfecture de la Drôme.

Dans le cadre de cet exercice de sécurité civile, la route départementale 550 sera coupée de 9h00 jusqu’à 16 heures maximum à deux niveaux : le premier niveau se trouvera au carrefour avec la RD56 à Réauville, le second au niveau de l’accès sud de Montjoyer. Une déviation par la route départementale 56 est prévue.