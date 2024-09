Karavel, un festival hip-hop qui persiste et signe !

Mourad Merzouki crée la 18e édition de Karavel, toujours plus décidé à se battre pour la danse hip-hop !

Lorsqu’il l’a créé il y a 18 ans, Mourad Merzouki n’imaginait pas qu’en 2024 son festival Karavel existerait encore. Un sacré pari, tenu à bout de bras malgré les temps difficiles, encore plus justifié aujourd’hui avec l’implantation de sa compagnie à Saint-Priest qui déploie des actions sur le territoire de l’Ouest lyonnais.

Mêlant battles, hip-hop games, spectacles festifs, engagés ou poétiques, Karavel met à l’honneur – dans dix-huit villes de la métropole de Lyon – des compagnies reconnues ou émergentes, nous permettant également de suivre l’évolution de celles qui, d’un festival à l’autre, sont reprogrammées.

Le lancement se fait aux Subs avec la compagnie Relevant (associée au CCN de Rillieux-la-Pape), accompagnée par les danseurs du CNSMD avec un spectacle suivi d’un atelier géant ouvert au public. Parmi les cinquante compagnies programmées, on citera : Art Move Concept dirigée par le duo Soria Rem (figure féminine du break français) et Mehdi Ouachek avec trois spectacles qui développent un langage dont les racines hip-hop sont traversées par les arts du cirque et la danse contemporaine.

Racines carrées avec Ça déménage !, un quintet de danseurs hip-hop qui, autour d’un trampoline, relèvent le défi d’une danse instable, soumise aux rebonds et aux imprévus.

Champion du monde et figure emblématique du mouvement krump en France, Grichka crée Sur le fil,un quintet féminin mêlant puissance expressive du krump, hip-hop et contemporain.

Une chorégraphe engagée attire notre attention en particulier, Marina Gomes vient à Lyon pour la première fois avec une trilogie (Asmanti, La Cuenta et Bach Nord). Formée au hip-hop dans le quartier du Mirail à Toulouse, basée à Marseille, elle prône une danse qui vise à redonner la parole aux habitants des quartiers populaires, aux femmes et aux jeunes, les montrant capables de créativité et de générosité.

La pièce Bach Nord a été créée en réaction au film Bac Nord de Cédric Jimenez comme porte-parole d’une jeunesse marseillaise lassée de cette vision caricaturale des quartiers Nord.

Karavel – Du 25 septembre au 28 octobre à Pôle en Scènes (Bron) et dans la métropole de Lyon

Programme complet : https://karavel.karavelkalypso.com