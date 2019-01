K-pop : un concert de BTS diffusé dans trois cinémas à Lyon

BTS, Bangtan Sonyeondan, ou "Beyond the Scene", derrière cet acronyme se cache l'un des groupe sud-Coréens (k-pop) capable de remplir des stades en quelques minutes, mais aussi des salles de cinéma. L'un de leurs concerts sera diffusé dans les salles Pathé de Lyon.

Trois cinémas Pathé, quatre salles déjà quasi toutes complètes ce samedi 26 janvier à 15h : c'est un carton plein pour le groupe sud-coréen BTS à Lyon. Son concert "World tour love yourself in Seoul", filmé au Stade Olympique de Séoul en août 2018 sera diffusé dans 67 cinémas en France. Rares seront les fans qui auront la chance de pouvoir assister à ces projections qui ont toutes été remplies très rapidement (et dont l'ambiance est restée dans la mémoire de ceux qui pu assister à de précédentes projections, même s'ils n'avaient aucune affinité avec ce genre musical).

À Lyon, la projection Bellecour est déjà complète, tout comme les deux séances de Carré de Soie. Seule la salle du Pathé Vaise est encore disponible, pour combien de temps ? Le phénomène culturel est réel, et il est passé sous les radars de nombreux médias.