Invitations à gagner pour “Maguy Marin, l’urgence d’agir” au Toboggan

Lyon Capitale vous offre des invitations à la projection du film sur la chorégraphe Maguy Marin, le 23 mars, aux Écrans du doc – en sa présence.

Les Écrans du doc, le festival de cinéma documentaire du Toboggan, s’intéresse cette année à l’environnement, via l’alimentation et l’agriculture, à la pédagogie, à la justice via l’histoire, mais aussi aux corps qui traversent le monde décrit par les thèmes précédents. Ces “corps en mouvement” (intitulé des projections du 23 mars) que dévoilent les chorégraphies de Maguy Marin. Lyon Capitale vous invite à (re)découvrir son parcours, le sens de son travail, son exigence grâce au documentaire que David Mambouch lui a consacré. Une rencontre avec la chorégraphe est aussi prévue à cette séance.

Maguy Marin, l’urgence d’agir – Samedi 23 mars à 16h30, au Toboggan

Également au programme de “Corps en mouvement” : Le Grand Bal, de Lætitia Carton – à 20h30 (projection suivie d’un bal dans le hall du Toboggan)