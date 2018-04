Il y a 20 ans : le Grand Lyon se jette à l'eau

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale – En 1998 la communauté urbaine du Grand Lyon annonce 1,5 milliards de francs d'investissement public en faveur de l’environnement. La moitié de cet argent vise à maintenir la qualité de l'eau dans la région et à la protéger de la contamination des eaux usés.

Après une première charte instaurée par Michel Noir en 1992 et dont la plupart des objectifs ont été atteint, la communauté urbaine du Grand Lyon lance un nouveau plan pour l'écologie en ce mois d'avril 1998 baptisé "Agenda 21". L'objectif : entrer dans le XXIe Siècle, si possible avec les mains encore plus propres. 1,5 milliards de francs sont ainsi investis, dont la moitié pour le maintien de la qualité de l'eau dans la région. Encore aujourd'hui cette qualité est scrutée de près par la ville de Lyon