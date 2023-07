Himmelerde : romantisme allemand à l'Opéra de Lyon 

Une véritable exploration du répertoire romantique allemand du début du XIXe siècle, évoquant avec humour les images de cette époque qui nous charment encore aujourd’hui.

C’est pour la création de cette pièce musicale au Staatsoper Unter den Linden, l’opéra de Berlin, que s’associèrent en 2019 ces deux ensembles de renommée internationale : la Musicbanda Franui, un groupe instrumental autrichien originaire du Tyrol oriental, et la Familie Flöz, un collectif berlinois qui anime un théâtre magique, sans parole, et fait vivre à des visages masqués toutes sortes d’émotions et de sentiments.

Pour cette première collaboration, Franui & Flöz ont créé un opéra sur des œuvres des plus grands compositeurs classiques (Franz Schubert, Robert Schumann, Gustav Mahler, Anton Webern) où l’on rêve d’amour, de nostalgie et d’espoir.

Himmelerde – Du 6 au 8 juillet à l’opéra de Lyon (dans le cadre des Nuits de Fourvière)