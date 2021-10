La jeune scène musicale française au festival Nouvelles Voix en Beaujolais

Rendez-vous avec les jeunes artistes français au festival Nouvelles Voix en Beaujolais à Villefranche.

En temps normal, les Nouvelles Voix font le printemps. Mais comme il n’est pas de temps normal en ce moment, les jeunes pousses de la variété française feront l’automne en se reportant sur octobre.

Comme d’habitude, c’est un beau mélange d’espoirs plus ou moins confirmés de la chanson (à entendre au sens large, ici on va du hip-hop au blues) hexagonale et de prospects locaux qui feront la maille en les personnes d’Yseult, Suzane, Lonny, Clara Ysé d’un côté et d’Eliott Jane, Cavale, Cyrious et Théo Charaf, seul non anglophone du lot.

Nouvelles Voix en Beaujolais – Du 17 au 23 octobre au théâtre de Villefranche.