Exposition photos : dans l’intimité d'Andy Warhol

Avec sa première exposition sur Andy Warhol, la Chaufferie de l’Antiquaille s’ouvre au public et devient un lieu culturel sur la colline de Fourvière.

Conçue par l’architecte lyonnais Pierre Bourdeix, la Chaufferie de l’Antiquaille (bâtiment industriel des années 1950 qui servait à chauffer l’ancien hôpital de l’Antiquaille) fut réhabilitée à partir de 2013 en logements et bureaux par un promoteur immobilier. Elle devient également un espace culturel qui célèbre l’art et accueille le public avec une première exposition Le Monde selon Andy Warhol.

Andy Warhol à Londres, 1984 (b/w photo) by English Photographer, (20th century). Crédit: Andy Warhol, Bridgeman images. Andy Warhol used with permission of the Andy Warhol foundation for the Visual Arts Inc. © ADAGP, Paris 2024

Conçue comme un dialogue imaginaire entre Warhol et Abel Carpenter, un personnage fictif (étudiant en littérature comparée), elle dévoile la perception que l’artiste avait sur le monde qui l’entourait et nous fait découvrir sur des espaces qui ressemblent à ceux d’un appartement des personnalités qu’il côtoyait tels John Lennon et Yoko Ono, Martin Luther King, Jackie Kennedy…

Présentant plus de cinquante photos inédites – certaines atteignent 2 mètres de haut –, elle offre une approche plus intime sur sa vie et son travail, différente des expositions qui lui sont habituellement consacrées et démontre qu’il influence aujourd’hui encore la culture contemporaine.

Les documents sont rares et complétés par deux dessins de Jean-Michel Basquiat issus d’une collection privée et La Cène de Léonard de Vinci, vue par Warhol (3 mètres 50). Interactive, l’exposition invite les visiteurs à la parcourir munis de leurs écouteurs.

Le Monde selon Andy Warhol – Jusqu’au 15 janvier 2025 à la Chaufferie de l’Antiquaille

www.lachaufferie-expositions.com