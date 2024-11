Tempête Bert : le Rhône en vigilance pour des vents violents ce week-end

Après la tempête Caetano qui a touché la France cette semaine, la tempête Bert atteindra le Rhône ce week-end et causera des rafales de vents violents, pouvant atteindre localement les 120 km/h.

Des vents violents à Lyon et dans le Rhône tout le week-end. Après la tempête Caetano, qui a apporté la neige et le froid sur le pays, place à la tempête Bert. Le département est placé en vigilance jaune "vent" ce samedi et ce dimanche par Météo France, qui signale de rester "attentif" aux rafales de vent. Le département n'est plus en vigilance "neige-verglas".

Des vents violents souffleront jusqu'à 60 km/h ce samedi à Lyon. Les rafales atteindront les 70 km/h dans le sud de la métropole de Lyon et dans l'extrême nord du département du Rhône.

Le pic des vents violents sera attendu lundi dans l'après-midi avec des rafales pouvant aller jusqu'à 90 km/h dans les secteurs de l'Arbresle, Pusignan et Soucieu-en-Jarrest.