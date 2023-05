Travaux de Sandrina Rocha et de Claire Ginestoux

Du 11 au 14 mai dans le quartier de la Guillotière, l’atelier de céramique GADOUE accueille onze artistes pour une exposition qui questionne le rapport à la nature de nos espaces intérieurs. "Paysages domestiques", s’inscrit dans le cadre de l’événement "Les Ateliers font le printemps" qui permet au public de franchir les portes des ateliers d’artistes de l’agglomération lyonnaise.

GADOUE, est un atelier partagé et associatif de céramique créé en octobre 2021, avec l’objectif de soutenir la création céramique lyonnaise et les métiers d’art, en organisant notamment des événements dans ses locaux et hors les murs.

Un an après l’exposition collective des céramistes résidents et leur participation à la Biennale d’art contemporain de Lyon, l’atelier GADOUE invite onze artistes, pour une exposition collective, "Paysages domestiques", qui questionne le rapport à la nature de nos espaces intérieurs. Un paysage est-il forcément un espace de nature ? Comment les objets qui nous entourent participent-ils à nos paysages domestiques ?

Création de l'artiste Elpom

Une diversité d’univers artistiques

Des travaux qui feront écho aux œuvres des céramistes de l’atelier GADOUE : art floral, sculpture, art graphique, textile. Certaines des pièces exposées seront en vente. Onze œuvres pour découvrir une diversité d’univers artistiques et de techniques artisanales qui seront mises en lumière pendant trois jours.

L’événement s’inscrit d’ailleurs dans le cadre des "Ateliers font le printemps", qui permet au public de visiter des ateliers d’artistes dans toute l’agglomération lyonnaise les 13 et 14 mai.

Exposition collective « Paysages domestiques ». Du 12 au 14 mai (11h-19h) à l’Atelier GADOUE, 9, rue Mortier Lyon 3e. Entrée libre. Vernissage jeudi 11 mai 2023 à partir de 19 h. Renseignements : gadoueceramique@gmail.com

www.gadoueceramique.com

Instagram @gadoueceramique