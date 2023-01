Avec Ça se Trame à Villeurbanne, le Rize nous invite à découvrir l’importance historique, peu connue, de l’industrie textile à Villeurbanne, et qui a largement contribué à son développement.

C’est dans le sillage de la Fabrique lyonnaise que des ateliers familiaux, d’abord installés à la Guillotière vers 1860, se sont démultipliés dans la ville vers la fin du XIXe siècle, côtoyant ainsi de grandes usines venues s’implanter en raison d’un manque d’espace sur Lyon.

Le tulle, la dentelle mécanique et la teinture furent parmi les principales activités qui ont disparu peu à peu avec les crises du secteur, jusqu’à son déclin dans les années 1970.

L’exposition est construite autour de quatre thèmes : un paysage industriel révolu, des sites de production, des techniques et savoir-faire, des visages, des figures.

Entre tradition et contemporanéité, la scénographie plonge le visiteur dans un univers industriel et immersif qui met en lumière la mémoire, les traces, les innovations technologiques, les conditions de travail et les personnalités ayant marqué cette industrie dans la ville mais aussi les rares établissements hautement spécialisés qui y demeurent encore.

Ça se trame à Villeurbanne, l’aventure textile Jusqu’au 30 septembre, au Rize