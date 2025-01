Exposition : Claude Venard, “le post-cubisme du bonheur ”

À partir du 31 janvier, le musée Jean Couty présente une exposition du peintre Claude Venard, réunissant plus d’une trentaine d’œuvres issues de la collection privée de la veuve de l’artiste.

Il fréquentait Bernard Buffet, Alberto Giacometti et Nicolas de Staël… était ami avec Romain Gary et Jacques Prévert. Peintre de paysages parisiens, de Bretagne ou de Provence, mais aussi de natures mortes et de portraits, Claude Venard était un artiste dont le travail était étroitement associé au post-cubisme, dans la lignée de Braque, Léger ou Picasso, ces “briseurs de formes” qui s’étaient affranchis au début du XXe siècle de l’idée du point de vue unique et figé. Sa peinture, qui avait acquis depuis les années 1960 une nouvelle audace chromatique structurée par des traits noirs vigoureux, parvenait à créer un mouvement singulier sur la toile…

Claude Venard, Paris, 1970, huile sur toile, 130 x 162 cm © ADAGP, Paris 2024

Né en 1913, il avait commencé sa carrière en tant que restaurateur au musée du Louvre, après un bref séjour à l’École des Beaux-Arts de Paris et une formation à l’École des arts appliqués.

Mobilisé pendant la seconde guerre mondiale, il se consacre à son retour entièrement à la peinture et participe ensuite à de nombreux salons et expositions en France et à l’étranger.

"À travers un kaléidoscope"

Avec son esprit inventif, Claude Venard s’amuse à “mêler rythmes, couleurs et lumières. C’est une sensation de dynamisme, de simultanéité des états d’âmes sur une même toile, qui montre sa vision d’un monde et de sa couleur comme perçu à travers un kaléidoscope”. Amoureux de la vie, Claude Venard a transmis dans ses tableaux son enthousiasme et sa joie de peindre.

Cette exposition au Musée Jean Couty réunit plus d’une trentaine d’œuvres majeures issues de la collection privée de la veuve de l’artiste, Renata Venard, qui était présente lors du vernissage de l’exposition jeudi 30 janvier.

C’est en collaboration avec Michel Estades, galeriste lyonnais et commissaire de l’exposition, que le Musée Jean Couty propose "ce voyage dans l’univers puissant, lumineux et coloré" du peintre, disparu en 1999, au travers d’œuvres fortes et de thèmes chers à l’artiste.

Claude Venard, le post-cubisme du bonheur, du 31 janvier au 4 mai 2025. Musée Jean Couty, 1, place Henri-Barbusse, Lyon 9e (Saint-Rambert).