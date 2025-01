La Ligue des champions de football australien aura lieu à Lyon en avril 2025

L'édition 2025 de la Ligue des champions de football australien est à nouveau prévue dans la ville de Lyon, en avril prochain.

Après avoir accueilli l'édition 2024 de la Ligue des champions de football australien, Lyon reprend rendez-vous. Cette compétition européenne sera de retour au parc de Parilly le 12 avril 2025 pour opposer les 24 équipes qualifiées, issues de 13 pays différents. Cinq terrains seront mis à disposition des athlètes, encadrés par 15 arbitres venus d'Europe et d'Australie. Tout au long de la journée, un stand d'initiation sera également proposé.

Pour information, le football australien, aussi appelé footy, combine plusieurs pratiques (rugby, foot, basket, handball) en une seule. Le ballon et le terrain de jeu sont de forme ovale, neuf joueurs sont présents sur le terrain par équipe et les passes se font au pied ou à la main. Le marquage des points se fait par le biais d'un coup de pied entre les poteaux centraux (6 points) ou entre un poteau latéral et un poteau central (1 point).

Actuellement, en France, il existe neuf clubs - dont Les Alfa Lions, fondé en 2013 - et plus de 400 licenciés. À Lyon, une équipe féminine et masculine ont été développées.