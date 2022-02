Exposition à Lyon : Shingai Tanaka, le maître de la calligraphie à la galerie Regard Sud

Après une fermeture pour rénovation, la galerie Regard Sud rouvre en invitant l’artiste japonais Shingai Tanaka, maître du Sho, l’art de la calligraphie.

Né en 1942 à Tottori, petit port de la mer du Japon et décédé en 2007, il s’était installé à Lyon en 1998, la galerie l’avait d’ailleurs déjà accueilli en 2004 et en 2011 et le musée de l’Imprimerie et de la communication graphique de Lyon lui avait également rendu hommage au travers d’une belle exposition.

Entre créations personnelles et enseignement, il a consacré sa vie à la découverte et la transmission de cet art exigeant, pratiqué avec seulement trois supports : l’encre noire, le pinceau et le papier blanc. Son œuvre très forte exprime ses pensées, sa vision du monde à travers les pleins et les déliés qu’il pose tout en respectant l’harmonie de la feuille. Shingai Tanaka n’était pas seulement calligraphe mais peintre et il dessinait.

La galerie pré́sente une sélection de peintures de gouaches sur toile mêlant calligraphie contemporaine et expressionnisme abstrait qui s’inspirent de Mark Rothko et Jackson Pollock.

Ses œuvres qui comportent un intérêt majeur pour les chercheurs sont aujourd’hui dans de nombreuses collections – musée de l’Imprimerie de Lyon, Musée national des arts asiatiques Guimet et au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Celles présentées ici ont été léguées à la galerie Regard Sud.

Shingai Tanaka - Calligraphie & Peinture. Du 15 février au 25 mars à la galerie Regard Sud, Lyon 1er