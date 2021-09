Cette exposition réunit deux artistes de la région : Johanna Perret, peintre originaire de Cluses et Dorian Feraud, photographe né dans le Vercors.

Évoquant à la fois le jour et la nuit avec des atmosphères de brume et de lumière, les deux artistes traitent de sujets différents à travers une recherche plastique similaire, celle de l’invisible et du flou.

Johanna Perret peint des paysages, des éléments urbains enveloppés dans des brouillards qui, s’ils ont leur part de mystère et de beauté, n’évoquent pas moins la vallée de l’Arve où sa famille travailla pendant deux générations, subissant la pollution de l’industrie du décolletage.

Dorian Feraud, lui, concentre son travail sur le flou, la matière, le grain, développant une approche photographique romantique qu’il perçoit comme un miroir de ses états d’âme ressentis lors de ses errances au sein de la ville ou des montagnes. Deux jeunes artistes à découvrir avec de réels univers poétiques, sensibles et évanescents.

Ether - Johanna Perret et Dorian Feraud – Du 9 septembre au 23 octobre 2021 à la galerie Regard Sud – www.regardsud.com