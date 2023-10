Art contemporain : le son, un champ d’exploration infini

Performance de Tarek Atoui – Cycles in 11 © Sharjah Art Foundation, 2022

L’institut d’Art contemporain de Villeurbanne invite le compositeur libanais Tarek Atoui avec une exposition d’ampleur inédite, qui révèle tous ses champs d’exploration autour du son.

Après Fond d’air, qui présentait le travail captivant sur le son de Camille Llobet, l’IAC accueille Tarek Atoui, musicien électro-acoustique, avec une exposition d’une ampleur inédite, mêlant des œuvres existantes à de nouvelles productions.

Né au Liban en 1980, il vit en France depuis 1998, développe la notion d’instruments – il conçoit lui-même des instruments de musique électronique – et invente des compositions montrées sous différentes formes tels des concerts, performances ou workshops.

Problématiques sociopolitiques

Situé au croisement des arts visuels et sonores, son travail fait appel à plusieurs champs d’investigation – histoire, anthropologie, ethnologie et musicologie – dans des collaborations avec chercheurs et musiciens, illustrant des problématiques sociopolitiques actuelles.

L’éducation et l’aspect social des relations qui fondent nos sociétés sont totalement intégrés à sa démarche artistique. Parmi ses réalisations, l’exposition Waters’ Witness a notamment démontré au moyen de différentes techniques d’enregistrement capturant les sons de la mer, des docks et de matériaux (métal, pierre, bois…) la manière dont les villes d’Athènes, Abou Dhabi, Singapour, Beyrouth et Porto ont été touchées par l’activité portuaire.

Tarek Atoui - Exposition monographique – Du 13 octobre au 28 janvier 2024, à l’institut d’Art contemporain de Villeurbanne