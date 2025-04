Évian : le marathon du piano et de la danse

Du 18 au 20 avril, plus d’une centaine d’artistes, pianistes et danseurs envahissent la ville d’Évian avec spectacles, ateliers, concerts chorégraphiés et bals. Une belle escapade à ne pas manquer !

Pour sa neuvième édition le Marathon du piano déploie son thème « Piano et danses » dans toute la ville d’Évian, faisant une place d’honneur à un répertoire pianistique qui regorge d’œuvres prêtes à danser, on pense évidemment à Chopin avec ses nombreuses Valses, Polonaises ou Mazurkas.

Plus de 80 pianistes, 80 artistes de la musique et de la danse,accompagneront de nombreux concerts chorégraphiés comme le Boléro de Ravel ou le Sacre du printemps d’Igor Stravinsky. La thématique choisie est aussi l’occasion d’aborder la musique traditionnelle et les musiques du monde, moins présentes dans le répertoire pianistique, et de faire découvrir ainsi les pas et les rythmes des danses traditionnelles.

Le 18 avril, le public sera invité à danser lors d’un bal traditionnel savoyard en compagnie de l’ethnomusicologue Guillaume Veillet et des violonistes Olivier Geay et Marina Miollany tandis que le concert d’ouverture du soir Le Chant des Cîmes crééavec l’Orchestre des Pays de Savoie, les collégiens d'Évian-les-Bains et Elisabetta Gareri (danse et chorégraphie) offre un programme entre Mozart (Concerto n°14 pour piano et orchestre) et le duo Ormaie avec des chansons des territoires lémaniques, de l’Outre-Mer, de la Guyane jusqu’à la Terre Adélie. Et lors de cette première journée, il est fort possible de quelques surprises amènent à faire voyager le public dans l’ambiance des fêtes de village des siècles passés.Ce Marathon inaugure en même temps, la nouvelle grande exposition qui se déroule au Palais Lumière Paris Bruxelles 1880-1914 - Effervescence des visions artistiques qui présente un panorama des grands mouvements artistiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle à travers près de 400 œuvres issues d’une collection privée. Elle invite les visiteurs à naviguer à travers onze courants artistiques par le biais de peintures, dessins, aquarelles, estampes, affiches, livres et revues illustrés… d’artistes français et belges reconnus ou plus confidentiels.

Gery Chanel © Sébastien Doutard

Le Marathon des amateurs de piano

Comme chaque année, les pianistes amateurs de la région lémanique, français et suisses, jeunes et moins jeunes, sont invités à participer au célèbre Marathon des amateurs de piano qui réunit plus de soixante-dix pianistes en herbe (les 19 et 20 avril) ! Beaucoup de concerts se dérouleront dans les rues ou dans les parcs, les passants de la cité thermale pourront savourer également les sons du piano sur roue du musicien de jazz Jerico qui sillonnera la ville avec son instrument pour des improvisations sauvages lors de moments impromptus. Sans oublier de déguster dans les jardins du Marathon des produits locaux et régionaux.

La danseuse Sophie Billon dans "Sacre", de Daniel Larrieu © Benjamin Favrat

Trois spectacles de danse exceptionnels autour de Stravinski, Rameau et Ravel

La soirée du 19 avril sera exceptionnelle avec en première partie Sacre, un solo chorégraphié par Daniel Larrieu, une création inédite pour la danseuse Sophie Billon dont la jeunesse, la puissance et l’engagement incarnent à ses yeux l’essence d’une nouvelle génération de créateurs et d’interprètes. Pierre-François Dollé, spécialiste des danses anciennes présente par la suite deux pièces : Les sauvages, air entêtant et emblématique de l’opéra les Indes Galantes de Rameau où, tout en respectant l’esthétique de la danse baroque, il explore des élans contemporains avec une certaine mise à distance de l’héritage historique de ce style et le Boléro de Ravel, œuvre qui a marqué l'histoire de la musique par la richesse de ses couleurs orchestrales sur un thème répété indéfiniment durant dix-sept minutes.

Leo et Eugenia © Leo et Eugenia

Danses et musiques de folie le dimanche 20 avril !

Outre le marathon de piano qui se poursuivra, ce dimanche mettra à l’honneur les danses de salon. Le public sera invité tout au long de la journée à s’initier au tango, à la valse ou à la danse orientale avec des maîtres à danser de renom. Pour le Finale, un Piano Ballet à 4 mains et 48 pointes avec la Valentin’s Company (chorégraphie Joëlle Batal) et les pianistes Guillaume Jallut et Barbara Morel, suivi à 21 heures de Ça va swinguer ! un concert autour de la danse swing suivi d’une jam session avec Victor Darmon, Quentin Prever, Mario Geza et Blaise Hommage. À vos ballerines, chaussures ou talons pour un week-end de Pâques pas comme les autres !

Marathon du piano - « Piano et danses » - du 18 au 20 avril à Evian

Paris Bruxelles 1880-1914 - Effervescence des visions artistiques – au Palais Lumière d’Évian, jusqu’au 4 janvier 2026.

Programme complet : www.marathondupiano.com