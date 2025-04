La Métropole de Lyon. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Dans le cadre sa politique agricole et alimentaire, le conseil métropolitain a voté à l'unanimité une subvention de 100 000 pour la ferme collective "Le Courtil" à Quincieux.

Dans le cadre de sa politique agricole et alimentaire, la Métropole de Lyon a décidé d'accorder une subvention de 100 000 euros à une ferme collective de Quincieux. Nommée "Le Courtil", cette dernière est une ferme sous modèle coopératif entre Lyon et Villefranche, et entre Monts d'Or et Saône. Sur ce modèle, le Courtil partage neuf hectares entre maraîchage, arboriculture, cultures de plein champ, plantes aromatiques, médicinales et apiculture. La production réalisée est ensuite vendue à la ferme et sur les marchés.

"La Métropole de Lyon est pleinement engagée aux côtés du monde agricole pour l’aider à faire face aux nombreux défis qu’il traverse : renouvellement des générations, accès au foncier et transition écologique. Le Courtil de Quincieux incarne cette ambition, en combinant relocalisation de l’agriculture, création d’emplois et pratiques durables", affirme Jérémy Camus, vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l’Agriculture, de l’Alimentation.

Votée à l'unanimité par le conseil métropolitain, la subvention devrait permettre au Courtil d'accueillir quatre nouveaux agriculteurs en reconversion vers l'agriculture biologique.

