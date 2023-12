Douze artistes libres et insolites au Musée Paul-Dini

Le musée Paul-Dini de Villefranche-sur-Saône expose douze artistes qui ont chacun une approche atypique et inclassable de leur art.

Avec l’exposition Singuliers théâtres, le musée Paul-Dini questionne la notion de singularité attribuée à des artistes dont il possède des œuvres dans sa collection.

Cette notion, souvent associée à l’art brut, ne correspond pas à la manière dont travaillent les artistes présentés qui refusent toute connotation esthétique ou appartenance à un quelconque mouvement artistique, certains d’entre eux utilisent des matériaux inhabituels et d’autres sont autodidactes.

Henri Ughetto, Mannequin enfant-fleurs funéraire 15, 50 000 gouttes de sang, 1989. Mannequin de couture, peinture glycérophtalique, assemblage de factices en plastique. Collection particulière. Adagp, Paris, 2023 © Musée Paul-Dini - Photo Martial Couderette

Partant des années 1880 jusqu’à nos jours, l’exposition englobe une diversité de pratiques artistiques (peinture, dessin, sculpture, architecture) avec des œuvres cataloguées comme étant de l’art brut, naïf, hors-les-normes, populaire ou contemporain dont elle fait valser les étiquettes pour se concentrer uniquement sur la manière qu’ont les créateurs de penser leur art.

Depuis le Facteur Cheval et son Palais idéal commencé en 1879, en passant par les assemblages d’Armand Avril et les théâtres d’épluchures de Philippe Dereux, jusqu’à des artistes contemporains comme Isabelle Jarousse, Loren ou Marie Morel, Singuliers théâtres nous invite à découvrir des œuvres à l’imagination débridée et inclassables !

Singuliers théâtres – Jusqu’au 11 février au musée Paul-Dini de Villefranche-sur-Saône